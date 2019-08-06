Huawei таки випустить смартфон з власною операційною системою

Китайський виробник Huawei таки представить смартфон, що працюватиме на власній операційній системі. Ймовірно, нова операційка отримає назву HongMeng. Компанія, начебто, вже тестує цей смартфон.

Як пише The Global Times, китайський гігант має випустити цей смартфон з новою ОС вже до кінця цього року.

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Вже навіть відома ціна нового девайсу — 2000 юанів (це 283 долари або трохи більше 7 тисяч гривень). З цього можна припустити, що смартфон орієнтований на ринки низького і середнього рівня.

Для чого Huawei власна операційна система? У травні цього року розгорівся скандал між США та технологічним гігантом. Проти китайської компанії ввели санкції, американським компаніям було заборонено співпрацювати з Huawei. Тож компанія змушена була шукати альтернативу операційній системі Android від Google.



І хоч зараз практично усі заборони зняті, та китайська компанія, схоже, продовжує працювати над альтернативною ОС.

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