24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Huawei відкрила унікальний магазин без співробітників

191 Читать новость на русском
Автономні магазини Huawei / Huawei

Компанія Huawei відкрила свій перший розумний роздрібний магазин в Міжнародному центрі нового розвитку Wuhan Optics Valley в Китаї. Магазин працює цілодобово і управляється трьома роботизованими руками, які відповідають за збір предметів зі складу та їх доставку покупцеві.

Навіщо Huawei магазини

Цікаво: Санкції США не працюють: річний дохід Huawei зріс на 18%

Роздрібні магазини залучають доволі багато споживачів, які хочуть випробувати новинку перед покупкою. Але у роздрібних магазинів є деякі недоліки, такі як оренда, оплата праці, вільний простір і багато іншого.

Щоб вирішити ці проблеми, Huawei вирішила відкрити перший розумний роздрібний магазин, який не займає багато місця і не вимагає наявності співробітників. По-перше, він завжди відкритий, як і будь-який інтернет-магазин. По-друге, він працює як годинник, оскільки тут немає людського фактора.


Автономний магазин Huawei

Особливості магазину Huawei

Розумний магазин Huawei має циліндричну форму з куленепробивним склом. Магазин наразі продає тільки смартфони й аксесуари. Він включає одну велику і дві маленькі роботизовані руки, які доставляють замовлений покупцем товар. Замовлення здійснюється з сенсорної панелі, розташованої із зовнішнього боку магазину. Крім того, покупці можуть замовити товари онлайн і забрати їх у цьому магазині.


Магазини працюють цілодобово, як інтернет-крамниці

Розширення

Huawei постійно розширяється та відкриває більше таких магазинів по всьому Китаю, якщо отримає позитивні відгуки користувачів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Різдвяний піст 2019-2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
22720
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Huawei Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
2 січня 09:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
Ірина Полицька 4492
1 січня 22:06 Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 16034
1 січня 20:09 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 3247
1 січня 16:07 Гучні ігрові провали 2019 року: рейтинг Техно 24
Михайло Года 2465
1 січня 14:05 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 1279
Новини
Більше новин
Залиште відгук