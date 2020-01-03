Huawei відкрила унікальний магазин без співробітників

Компанія Huawei відкрила свій перший розумний роздрібний магазин в Міжнародному центрі нового розвитку Wuhan Optics Valley в Китаї. Магазин працює цілодобово і управляється трьома роботизованими руками, які відповідають за збір предметів зі складу та їх доставку покупцеві.

Навіщо Huawei магазини

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Роздрібні магазини залучають доволі багато споживачів, які хочуть випробувати новинку перед покупкою. Але у роздрібних магазинів є деякі недоліки, такі як оренда, оплата праці, вільний простір і багато іншого.

Щоб вирішити ці проблеми, Huawei вирішила відкрити перший розумний роздрібний магазин, який не займає багато місця і не вимагає наявності співробітників. По-перше, він завжди відкритий, як і будь-який інтернет-магазин. По-друге, він працює як годинник, оскільки тут немає людського фактора.



Автономний магазин Huawei

Особливості магазину Huawei

Розумний магазин Huawei має циліндричну форму з куленепробивним склом. Магазин наразі продає тільки смартфони й аксесуари. Він включає одну велику і дві маленькі роботизовані руки, які доставляють замовлений покупцем товар. Замовлення здійснюється з сенсорної панелі, розташованої із зовнішнього боку магазину. Крім того, покупці можуть замовити товари онлайн і забрати їх у цьому магазині.



Магазини працюють цілодобово, як інтернет-крамниці

Розширення

Huawei постійно розширяється та відкриває більше таких магазинів по всьому Китаю, якщо отримає позитивні відгуки користувачів.

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