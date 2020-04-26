Huawei випустила 55-дюймовий смарт-телевізор з висувною камерою

Компанія Huawei представила новий розумний телевізор Smart Screen V55i. Це друга після Smart Screen X65 модель компанії з висувною камерою для відеодзвінків і взаємодії з технікою у складі розумного будинку. Головними відмінностями моделі від попередника стали діагональ екрану і набагато доступніший цінник.

24 канал ознайомився з усіма характеристиками нового телевізора від Huawei.

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Особливості телевізора

Huawei Smart Screen V55i оснащений 55-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 4K, підтримкою стандарту HDR, а також охопленням 120% колірного простору BT.709 і 90% DCI-P3. За високу плавність картинки відповідає технологія динамічної компенсації якості зображення (MEMC). Товщина панелі новинки становить 6,9 мм.

Розміщена на верхній грані корпусу автоматична висувна камера пристрою, оснащена блоком нейронних обчислень, служить інструментом для управління розумним будинком за допомогою жестів. Її також можна використовувати для дзвінків і участі в багатокористувацьких відеоконференціях.



Huawei Smart Screen V55i з висувною камерою

Smart Screen V55i працює під управлінням фірмового чотириядерного чіпа Honghu 818 (2x Cortex-A73 + 2x Cortex-A53) і графічного прискорювача Mali-G51MP4. Об'єм оперативної пам'яті телевізора становить 4 ГБ, вбудованого накопичувача – 32 ГБ. Новинка має дуже тонкі рамки з трьох сторін – екран пристрою займає 96,2% площі фронтальній панелі.

Ціна

Huawei Smart Screen V55i надійде в продаж 26 квітня за ціною 537 доларів за версію 4/32 ГБ.

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