Huawei випустила стильні смарт-окуляри
Під час презентації у Парижі компанія Huawei окрім Huawei P30 Pro і P30, представила ще кілька цікавих новинок, зокрема, смарт-окуляри Smart Eyewear. На перший погляд, аксесуар виглядає дуже стильно.
Попри те, що окуляри виглядають як звичайний аксесуар, та вони отримали повний комплек розумних “нутрощів”: процесор, антена, мікрофон і динамік.
Окуляри мають вбудовану гарнітуру, а от інформації про вбудовану камеру інформації немає.
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Про характеристики на презентації говорили небагато. Більше уваги приділили зовнішності. Також відомо, Smart Eyewear створили спільно із брендом Gentle Monster, фахівцями з модних окулярів. Цікаво, що це не одна конктерна модель, а ціла лінійка стильних аксесуарів.
В окулярах є акумулятор, але основна батарейка розміщена в чохлі (ємністю 2200 мАг).
Які функції. Наявність мікрофона свідчить про те, що головною смарт-функцією є використання голосового асистента. А от про камеру інформації немає. Можливо, таким чином намагаються уникнути скандалів із приватністю. Новинка має надійти у продаж в липні 2019 року.
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