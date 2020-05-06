Huawei представила недорогі смартфони та планшет для європейського ринку: характеристики й ціна

Компанія Huawei представила два нових смартфони Y6p і Y5p, а також планшет MatePad T8. Першим європейським регіоном, де вони з'явилися стала Румунія.

Технічні характеристики та ціну ґаджетів розкрило видання GSM Arena.

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Huawei Y5s

Смартфон Huawei Y5p нагадує Honor 9s. Він оснащується екраном 5,54 дюйма роздільною здатністю 1440x720 пікселів, основною камерою на 8 Мп, фронтальною на 5 Мп, SoC MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, акумулятором місткістю 3020 мАг.



Смартфон Huawei Y5s

Huawei Y6P

Huawei Y6P отримав екран 5,63 дюйма з роздільною здатністю 1600x720 пікселів, потрійну основну камеру з датчиками 13, 8 і 2 Мп, фронтальну на 8 Мп, SoC MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, акумулятором місткістю 3020 мАг.



Смартфон Huawei Y6P

Планшет MatePad T8

Ґаджет оснащується 8-дюймовим екраном роздільною здатністю 1280x800 пікселів, SoC MediaTek MT8167, 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 або 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, акумулятором місткістю 5100 мАг.



Планшет MatePad T8

Всі ці пристрої працюють з фірмовою оболонкою EMUI 10 на основі операційної системи Android 10, але без сервісів і додатків Google.

Ціни

Апарати отримали не великі цінники:

Huawei Y5s продається за 134 долари .

. Huawei Y6s оцінили в 179 доларів .

. MatePad T8 обійдеться в 112 доларів.

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