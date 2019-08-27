Hubble передав на Землю ще одне неймовірне фото космічного об'єкта

0
Hubble передав на Землю ще одне неймовірне фото космічного об'єкта
Hubble передав на Землю ще одне неймовірне фото космічного об'єкта / siliconangle.

Космічний телескоп Hubble прислав на Землю детальний знімок планетарної туманності NGC 2022 у сузір’ї Оріона. Хоча зовні астрономічний об’єкт дуже нагадує яйце, насправді ефектне візуальне явище являє собою хмари розжареного газу із поверхні помираючої зірки.

Що відомо про NGC 2022? Як повідомляється на офіційному сайті NASA, планетарна туманність – це хмари газу, які іонізуються світлом зірки, яку видно в центрі композиції на знімку.

Читайте також: Місяць виявився яскравішим за Сонце

Коли зірка стає червоним гігантом, вона "скидає" зовнішні шари, втрачаючи до половини своєї маси, і стає основою майбутньої туманності. Щільне гаряче ядро ​​випромінює ультрафіолетове світло, яке створює "космічне" світіння. Форма астрономічного об'єкта не завжди буває симетричною і залежить від низки факторів.


Туманність NGC 2022

NGC 2022 перебуває у відносній за космічними мірками близькості від Землі – її яскравості досить, щоб спостерігати туманність навіть в аматорський телескоп. Вона виглядає як маленька ділянка сірого світла.

Походження назви об'єкта. Примітно, що сама назва астрономічного об'єкта виникла помилково. Коли астрономи вперше спостерігали незвичайні "плями" на небі за допомогою ранніх моделей телескопів, вони прийняли їх за планети через круглу форму.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
9 небезпечних ознак тромбозу, які не можна ігнорувати
сьогодні
16074
Теги: Техно Новини Техно Hubble Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Осіння презентація Apple 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
сьогодні 18:09 Осіння презентація Apple 2019: що представить компанія, коли та де дивитися
356
Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
сьогодні 16:04 Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
1635
Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
26 серпня 21:02 Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
Анастасія Можаровська 4190
Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
25 серпня 18:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
2264
Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
25 серпня 08:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
Анастасія Кушпіт 5514
Новини
Більше новин
Залиште відгук