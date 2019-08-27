Hubble передав на Землю ще одне неймовірне фото космічного об'єкта

Космічний телескоп Hubble прислав на Землю детальний знімок планетарної туманності NGC 2022 у сузір’ї Оріона. Хоча зовні астрономічний об’єкт дуже нагадує яйце, насправді ефектне візуальне явище являє собою хмари розжареного газу із поверхні помираючої зірки.

Що відомо про NGC 2022? Як повідомляється на офіційному сайті NASA, планетарна туманність – це хмари газу, які іонізуються світлом зірки, яку видно в центрі композиції на знімку.

Читайте також: Місяць виявився яскравішим за Сонце

Коли зірка стає червоним гігантом, вона "скидає" зовнішні шари, втрачаючи до половини своєї маси, і стає основою майбутньої туманності. Щільне гаряче ядро ​​випромінює ультрафіолетове світло, яке створює "космічне" світіння. Форма астрономічного об'єкта не завжди буває симетричною і залежить від низки факторів.



Туманність NGC 2022

NGC 2022 перебуває у відносній за космічними мірками близькості від Землі – її яскравості досить, щоб спостерігати туманність навіть в аматорський телескоп. Вона виглядає як маленька ділянка сірого світла.

Походження назви об'єкта. Примітно, що сама назва астрономічного об'єкта виникла помилково. Коли астрономи вперше спостерігали незвичайні "плями" на небі за допомогою ранніх моделей телескопів, вони прийняли їх за планети через круглу форму.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно