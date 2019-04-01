Hubble сфотографував процес розпаду астероїда

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Телескоп Hubble
Телескоп Hubble / foxnews.com

Космічний апарат Hubble зафіксував процес розпаду астероїда (6478) Gault. Астероїд помітили у 1988 році в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Він був розміщений на відстані 344 мільйонів км від Сонця.

Його ширина становила понад 4 км. Він обертався щонайменше сто мільйонів років, через що і почав руйнуватися. У процесі руйнування небесне тіло відкидало такі собі "хвости" уламків довжиною 800 тисяч кілометрів. Саме цей процес і зафіксував Hubble.

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Як бачимо на знімку, Gault обертається відкидає два хвости: один довжиною 800 тисяч кілометрів, а інший – 4,8 тисяч кілометрів. Ці хвости схожі на комети, але складаються не з льоду і газу, а з пилу і каменів.

Чим цікавий знімок. Такі астероїди, що розпадаються, трапляються досить рідко. Тож той факт, що його змогли побачити і зафіксувати – дійсно важливо. Щоправда, вчені сподіваються, що надалі частіше бачитимуть подібні явища, завдяки автоматичним системам телескопів Pan-STARRS і ATLAS.

Hubble сфотографував процес розпаду астероїда

Процес розпаду астероїда

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Теги: Новини Техно Техно Hubble Космос
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