Hubble зробив нове неймовірне фото галактики

На офіційному сайті космічного телескопа Hubble опублікували нове фото космічних просторів. Цього разу на знімок попала спіральна галактика в сузір’ї Волосся Вероніки – Messier 98.

Деталі про нове фото. Представлену ​​фотографію отримали ще в 1995 році. При зйомці використовувався інструмент Wide Field and Planetary Camera 2. Ця камера застосовувалася в період з 1993 до 2009 року.

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Згодом їй на зміну прийшла камера Wide Field Camera 3 – це найбільш технологічно досконалий прилад на космічному телескопі Hubble для отримання зображень у видимому, ближньому інфрачервоному і ближньому і середньому ультафіолетовому ділянках електромагнітного спектра.



Messier 98

Що відомо про Messier 98? Утворення розташоване на відстані приблизно 45 мільйонів світлових років від Землі. Галактику Messier 98 відкрив ще в 1781 році французький астрономом П'єр Мешен. За оцінками науковців, в ній міститься приблизно трильйон зірок.

Нагадаємо, що Hubble запустили ще в 1990 році. В даний час експлуатувати телескоп планується як мінімум до 2021 року.

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