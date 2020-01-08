Hyundai та Uber показали концепт аеротаксі-конвертоплана: фото

Корейська автомобільна компанія Hyundai знайшла партнера для перетворення свого бізнесу в транспортну компанію майбутнього. Спільно з Uber компанія представила концепт повітряного таксі S-A1, а також посадковий майданчик Hub, де можна буде пересісти з машини в аеротаксі та навпаки.

Що відомо про проєкт

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S-A1 – повністю електричне аеротаксі з можливістю вертикального зльоту та посадки. Характеристики підходять для виконання будь-яких польотів, запланованих в рамках ініціативи міської мобільності Uber Air, зазначає Engadget.

У Hyundai стверджують, що аеротаксі бере на борт до чотирьох пасажирів і летить зі швидкістю до 290 км/год на відстань до 100 км.

Щоб забезпечити такі характеристики, інженери Hyundai зупинилися на схемі конвертоплана: літального апарату, гвинти якого розгортаються вертикально під час зльоту та посадки.



Hyundai та Uber підготували проєкт конвертоплана

Передбачається, що спочатку керувати аеротаксі буде пілот, але з часом польоти стануть автономними.

Підготовка до реалізації проєкту

Uber заради реалізації концепції повітряної мобільності уклав договори з цілою низкою компаній. Структура угоди з Hyundai цілком стандартна: корейський виробник розробить аеротаксі, а Uber організовує зв'язку з наземним транспортом і надасть свій додаток для замовлення аеротаксі. Наземну інфраструктуру компанії будуть розвивати спільно, а перший комерційний проєкт сподіваються запустити в 2023 році.

Примітно, однак, що Hyundai – перший партнер Uber в цьому проєкті серед автомобільних компаній. До теперішнього моменту компанія покладалася на досвід авіаційних компаній – Bell, Boeing (через свою дочірню структуру Aurora) і Embraer.



Конвертоплан зможе здійснювати вертикальний підйом та посадку

Uber підкреслює, що досвід Hyundai в організації глобального виробництва допоможе знизити ціну виробу, а Hyundai бачить партнерство як частина стратегії майбутнього, в результаті якої виробник авто стане "постачальником послуг розумної мобільності".

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