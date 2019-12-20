IBM підготувала революцію на ринку літій-іонних акумуляторів

Компанія IBM уклала партнерську угоду з дослідницьким підрозділом Daimler, з постачальником електролітів Central Glass і виробником батарей Sidus на розробку акумулятора нового типу. Перші результати вражають.

Нова конструкція батарей, придумана інженерами корпорації International Business Machines, виготовляється з матеріалів, отриманих з морської води і не вимагає кобальту, ціна на який за останні роки зросла мінімум в три рази, повідомляє Hindustantimes.

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Перші результати

Технологія, створена в лабораторіях IBM, вже довела, що перевершує літій-іонні батареї за ціною, часу зарядки і енергетичного ККД.

За словами Джеффа Уеслера, віцепрезидента IBM Research, метою партнерства компанії з Daimler, Central Glass і Sidus – створення першого робочого прототипу протягом року. При цьому сама IBM не обов'язково стане займатися виробництвом батареї.

Основні виробники акумуляторів намагаються скоротити використання кобальту в літій-іонних батареях. За прогнозами експертів, ринок на тлі розвитку електротранспорту незабаром може зіткнутися з дефіцитом цього металу, який добувають переважно в Конго.

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