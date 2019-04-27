Ілон Маск анонсував пристрій для зв'язку мозку з комп'ютером

Генеральний директор SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв незабаром розповісти про успіхи компанії Neuralink, створеної для розробки нейроінтерфейсу.

У відповідь на запитання про стартап Neuralink, який він заснував у 2016-му році, Маск відповів, що нова інформація буде "скоро", пише Science Alert.

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"Прямий кортикальний інтерфейс", за словами Маска, може дозволити людям досягти більш високого рівня пізнання і дати людям шанс конкурувати зі штучним інтелектом. Незрозуміло, чи це основна мета Neuralink, адже компанія займається підключенням людського мозку до комп'ютерів для споживчих додатків.

Як працюватиме передавач

Neuralink протестувала на щурах новий спосіб імплантації електродів в мозок. Система нібито схожа "швейну машинку": з черепа видаляється шматочок кістки, а в цей отвір вставляється голка з електродами. Електроди передають і приймають сигнали від комп'ютера, створюючи інтерфейс обміну даними.

Наразі, система знаходиться на рівні прототипу, саме тому експерименти на людях не проводять.

Генеральний директор SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв незабаром розповісти про успіхи компанії Neuralink, створеної для розробки нейроінтерфейсу.

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