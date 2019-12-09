Ілон Маск збив дорожній обмежувач під час поїздки на новому Cybertruck: відео інциденту

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Маск переїхав дорожній обмежувач своїй новим пікапом / Twitter

Мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск привернув чимало уваги з'явившись на новенькому Cybertruck у Малібу ввечері в суботу. Однак крім грандіозної появи Маск потрапив ще й у невеличке ДТП зухвало переїхавши дорожній обмежувач на виїзді з ресторану.

Незвичну автівку помітили відвідувачі ресторану Nobu, куди Маск приїхав разом з виконавицею Граймс та головним дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном, повідомляє Gizmodo.

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Маск збив обмежувач

Один з очевидців зафіксував на відео момент, коли Маск за кермом нового пікапа збив дорожній обмежувач та спокійно поїхав далі вулицею. Це сталося саме під час виїзду мільярдера та винахідника з ресторану.

Момент наїзду на обмежувач:

 

Користувачі у твітері жартують про те, що не до кінця зрозуміло хто ж керував пікапом – Маск чи автопілот.

 

Фото

Очевидці також зробили вдосталь фотографій нового Cybertruck, який дещо змінив зовнішній вигляд.


Cybertruck​ змінив зовнішній вигляд з моменту презентації пікапа


Маск проїхався новим Cybertruck вулицями Малібу

Що відомо про Cybertruck

Цей новий електропікап Tesla презентувала 22 листопада. Однією з головних фішок новинки (окрім незвичного дизайну) стала надміцна конструкція корпусу. Аби довести надійність, один з дизайнерів Tesla Франц фон Хольцхаузен кілька разів вдарив кувалдою по дверцятах.

Ціна

Tesla Cybertuck надійде у масове виробництво у 2021 році. Базова модифікація коштуватиме 39 900 доларів, двомоторна – 49 900 доларів. При цьому топова версія електрокара з'явиться лише у 2022 році і обійдеться покупцям в 69 900 доларів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Cybertruck Ілон Маск Tesla
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