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Індія відправить у космос людиноподібного робота-жінку: відео

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Vyom Mitra / ISRO

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) вперше показала прототип робота, якого планують відправити у космос в рамках амбітної національної програми Gaganyaan. Запуск випробувальної безпілотної місії з роботом Віом Мітра на борту Індія планує провести у грудні 2020 року.

Ім'я людиноподібного робота Vyom Mitra символізує "космос" (viom) та "божество" (mitra). За словами самого робота, вона здатна імітувати діяльність космонавтів, вести бесіду і відповідати на питання, повідомляє Times of India.

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Що відомо про індійського робота

Як пояснив учений ISRO Сем Дайал, Віом Мітра вважається наполовину гуманоїдом, оскільки у неї немає ніг, вона може нахилятися лише убік і вперед.

Робот буде проводити експерименти і підтримувати зв'язок з командним центром,
– додав представник індійського космічного агентства.

Коли відбудеться запуск

Робота-жінку планують відправити у космос до кінця 2020 року. Цей запуск ознаменує перший безпілотний політ індійського космічного корабля Gaganyaan в рамках однойменної програми.

Другий безпілотний запуск з Віом Мітра на борту запланований на червень 2021-го, а безпосередньо індійські космонавти можуть відправитися до орбіти вже до початку 2022 року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос Індія
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