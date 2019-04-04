Індія знищила супутник в космосі: чим це загрожує людству

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Індія знищила супутник в космосі
Індія знищила супутник в космосі / Фото з відкритих джерел

Індія провела випробування протисупутникової зброї на основі балістичної ракети та змогла збити свій власний апарат, який вже давно не працює. Однак такі дії у космосі можуть призвести до непоправних наслідків.

Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів, що ракета успішно вразила ціль на висоті близько 300 кілометрів, що дуже потішило індійських генералів. Але у всіх інших це шоу викликало обурення.

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Під час вибуху частини ракети та супутника розлетілися в різні боки. Тепер там, де літав один великий апарат, кружляють 400 небезпечних уламків.

Вони мають розмір сірникової коробки та мають кінетичну енергію як у танкового снаряда. Якщо така штука потрапить в інший супутник або в ракету, то наслідки будуть як від пострілу танкової гармати. Відстежити їх всіх – неможливо, оскільки їх занадто багато.

Яка загроза існує для людства?

У будь-якого з цих уламків є всі шанси потрапити в МКС, знищивши станцію за одну секунду разом з її мешканцями. 

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

У фільмі "Гравітація" добре показано, яке жахіття може очікувати на людство.

Дивіться трейлер до фільму "Гравітація":

Індійці довели собі й світу, що можуть збивати супутники. Але через їхні безглузді та безвідповідальні дії самих супутників скоро може і не бути. Уламки від одного супутника вдарять по іншому, той розлетиться на шматки, які зачеплять третій і четвертий, і так далі – почнеться ланцюгова реакція.

Через такі маневри ми можемо самі собі закрити вихід в небо, якщо перетворимо його в смертельно небезпечне звалище уламків старих супутників. 

Я думаю, треба терміново забороняти, якщо не саму протисупутникову зброю, то хоча б його випробування. Ну і слід вже думати над тим, як чистити космос.

Компанія Analytical Graphics змоделювала цю ситуацію на відео

Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 3 квітня 2019 року:

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Теги: Техно Новини Техно Космос Індія МКС
Джерело: 24 канал
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