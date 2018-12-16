Інноваційний бум: унікальні ідеї українців, які підкорили світ

Українці активно підкорюють світ своїми унікальними ідеями. Наразі ж наші розробники на першому місті за кількістю патентів в усьому світі.

Міжнародні компанії ведуть справжню боротьбу, щоб стати інвесторами, і вкласти свою частину коштів, адже тисячі людей по всьому світі вже за рік стають у чергу, щоб першими придбати українську розробку.

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Тепер комп'ютерні ігри – не лише розвага, а й лікування. За допомогою спеціального контролера гра перетворюється на справжній сеанс фізичної реабілітації після інсульту або травм рук.

Комусь наш контролер замінив комп'ютерну "мишку", бо не було можливості її використовувати. Комусь ми сприяли швидкому одужанню, – наголосила співзасновник Raccoon.Recovery Світлана Мальована.

Такий контролер це лише частина розробки.



Raccoon.Recovery

Найголовніше – програмне забезпечення, що аналізує дані та за допомогою штучного інтелекту допомагає формувати та коригувати курс реабілітації.

Лікар або пацієнт можуть подивитися в своєму інтерфейсі, на діаграмі, як змінювалися кути – таким чином може переглянути динаміку відновлення руки,

– сказав головний операційний директор Raccoon.Recovery Олексій Радовіченко.

Фізичний терапевт Ярополк Пшик, вже встиг протестувати цей контролер. Каже, це в першу чергу ідеальний винахід для реабілітації дітей.

В грі ти повинен так будувати процес відновлення, щоб дитина була зацікавлена, щоб це мало добрий ефект. Цей контролер дасть нам змогу робити це якісно, бо вона буде бавитись в гру,

– заявив фізичний терапевт Ярополк Пшик.

Гроші на свою ідею компанія отримала від українських приватних інвесторів та європейської програми "Горизонт 2020", а зараз шукає фінансування для виходу на ринок. Вже запущено декілька пілотних проектів в Україні та ЄС, а наступного року продукт отримає патент та буде сертифікований у Німеччині.

Не менше уваги за кордоном привернув і анімований рюкзак. Створили його молоді українські розробники. За лічені дні на всесвітньо відомому сайті Kickstarter вони зібрали на майже 500% більше коштів від запланованої суми.



Рюкзак Pix

Рюкзак не боїться ударів та води. Анімацію, можна обрати як з додатку, так і створити власну. До того ж на ньому можна і пограти. Унікальною розробкою вже зацікавились у Штатах.

Не менше галасу в цьому році викликав і американський гігант Snap, який придбав український стартап Teleport Future Technologies за 8 мільйонів доларів.



Як працює Teleport

Це додаток, за допомогою якого можна пофарбувати волосся в різні кольори. А три роки тому той же Snap придбав одеський стартап Looksery. Програму для мобільних пристроїв, яка дозволяє в реальному часі змінювати власне обличчя. До того ж цьогоріч додаток почав визначити "обличчя" і вашого кота.

Аби стимулювати ще більше українців створювати унікальні ідеї. Держава запустила власну програму підтримки.

Фонд розвитку інновацій пропонує 50 мільйонів гривень розподілити серед грантових програм. Десять стартапів в міжнародному масштабі – це дуже серйозна сила,

– прокоментував головний редактор платформи "Дім інновацій" Максим Писаревський.

За останні п'ять років українським стартапам вдалося залучити понад 400 мільйонів доларів інвестицій. Експерти ж прогнозують, Україна може стати країною з інноваційною економікою.