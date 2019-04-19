Instagram приховає лайки

В соціальній мережі Instagram тестують функцію прихованих лайків. Вона дасть змогу приховати "вподобайки" від всіх, окрім автора публікації.

Як повідомляє Independent, у Instagram заявляють, що поки офіційно не тестують функцію прихованих лайків, але думають про те, як знизити тиск на користувачів соцмережі.

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Instagram хоче щоб ваші підписники фокусувалися на тому, що ви робите, а не на тому, скільки лайків отримують ваші пости,

– відзначила фахівець із зворотньої розробки Джейн Вонг, яка першою виявила нову функцію.

Основне призначення. За допомогою прихованих лайків Instagram планує захистити юних користувачів мережі, на особистості яких кількість відкритих лайків має великий вплив.

Як це вплине на соціальну мережу? Опція прихованих лайків може серйозно вплинути на функціонал Instagram. З її допомогою користувачі почнуть більше уваги звертати на кількість підписників і коментарів. При цьому приховані лайки матимуть вплив на стан постів в алгоритмічній стрічці.

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