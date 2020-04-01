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Інтегрована графіка AMD виявилася кращою за дискретні GPU NVIDIA

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AMD Ryzen 9 4900HS: тести процесора / Unsplash

На закордонних ресурсах почали з'являтися перші огляди мобільного процесора AMD Ryzen 9 4900HS, який отримали нові ігрові ноутбуки ASUS. Деякі користувачі вже назвали його одним із найбільш знакових чіпів AMD за останнє десятиліття. Однак окремої уваги заслуговує інтегрована графіка Vega, яка виявилася продуктивнішою за дискретні рішення NVIDIA.

Переваги нового процесора AMD

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Тести показують, що AMD Ryzen 9 4900HS з інтегрованим 8-ядерним графічним процесором Vega 8 в іграх забезпечує майже вдвічі кращі показники в порівнянні з інтегрованою графікою в мобільних чіпах Intel Core десятого покоління.

Більше того, в порівнянні зі своїм 10-ядерним попередником Vega 10 новий GPU від AMD показує приріст приблизно в 30-40%.

Нова графіка AMD краща за дискретні рішення NVIDIA

Коли справа доходить до ігор, то Vega 8 виявився навіть продуктивніше дискретної відеокарти NVIDIA GeForce MX250. Рішення від AMD видало велику частоту кадрів в GTA V, Civilization VI, CS: GO і Gears 5.

Результати тестів графіки процесора AMD Ryzen 9 4900HS: фотогалерея

 

 

Цікаво, що в "Цивілізації" Vega 8 і зовсім виявився приблизно на одному рівні з NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Процесори AMD Техно Ґаджети
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