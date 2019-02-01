Intel "поховала" популярну лінійку процесорів: деталі

Компанія Intel сповістила про припинення випуску процесорів Itanium 9700 із кодовою назвою Kittson. Таким чином "сині" повністю припинять виробництво лінійки Itanium.

Відповідно до плану Intel припинить поставки процесорів Itanium в середині 2021 року. Єдиною компанією, яка все ще використовує такі мікропроцесори в своїх серверних рішеннях, виступає Hewlett Packard Enterprise (HPE). Дане рішення знаменує собою кінець колись перспективних чіпів Itanium і архітектури IA-64, повідомляє Overclockers.

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Якщо озирнутися в історію, то на рубежі століть архітектуру IA-64 називали революційною і пророкували їй велике майбутнє, як наступнику Intel x86-32 (IA-32). Вона була розроблена фахівцями компаній Intel та Hewlett-Packard, а перший процесор на її базі, 64-бітний Intel Itanium для високопродуктивних серверів, був представлений широкій публіці 29 травня 2001 року.

Intel також хотіла випустити версію Itanium для настільних комп'ютерів, але цього так ніколи і не сталося. Справа в тому, що архітектура IA-64 не мала зворотної сумісності з IA-32, а масовий ринок не був готовий до такого радикального кроку.



Прогнози по роках і реальні продажі Intel Itanium

У 2003 році AMD представила перші 64-бітові процесори на архітектурі x86 (Opteron на архітектурі AMD K8 з набором інструкцій AMD64). Пізніше Intel реалізувала цей набір в своїх процесорах під назвою x86-64, по суті, відмовившись від подальших планів з розвитку своєї архітектури IA-64.

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