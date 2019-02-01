Intel "поховала" популярну лінійку процесорів: деталі

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Intel "поховала" популярну лінійку процесорів Itanium
Intel "поховала" популярну лінійку процесорів Itanium / Фото з вільних джерел

Компанія Intel сповістила про припинення випуску процесорів Itanium 9700 із кодовою назвою Kittson. Таким чином "сині" повністю припинять виробництво лінійки Itanium.

Відповідно до плану Intel припинить поставки процесорів Itanium в середині 2021 року. Єдиною компанією, яка все ще використовує такі мікропроцесори в своїх серверних рішеннях, виступає Hewlett Packard Enterprise (HPE). Дане рішення знаменує собою кінець колись перспективних чіпів Itanium і архітектури IA-64, повідомляє Overclockers.

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Якщо озирнутися в історію, то на рубежі століть архітектуру IA-64 називали революційною і пророкували їй велике майбутнє, як наступнику Intel x86-32 (IA-32). Вона була розроблена фахівцями компаній Intel та Hewlett-Packard, а перший процесор на її базі, 64-бітний Intel Itanium для високопродуктивних серверів, був представлений широкій публіці 29 травня 2001 року.

Intel також хотіла випустити версію Itanium для настільних комп'ютерів, але цього так ніколи і не сталося. Справа в тому, що архітектура IA-64 не мала зворотної сумісності з IA-32, а масовий ринок не був готовий до такого радикального кроку.

Intel Itanium
Прогнози по роках і реальні продажі Intel Itanium

У 2003 році AMD представила перші 64-бітові процесори на архітектурі x86 (Opteron на архітектурі AMD K8 з набором інструкцій AMD64). Пізніше Intel реалізувала цей набір в своїх процесорах під назвою x86-64, по суті, відмовившись від подальших планів з розвитку своєї архітектури IA-64.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel HP
Джерело: Техно
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