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Intel працює над багатопроцесорною відеокартою

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Intel працює над багатопроцесорною відеокартою / Фото з вільних джерел

Згідно із даними інсайдерів, компанія Intel готує високопродуктивний дискретний відеоадаптер серії Arctic Sound. Головною особливістю новинки стане багатопроцесорний дизайн.

Що відомо про нову відеокарту

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Раніше назву Arctic Sound пов'язували з дискретними відеокартами серії Xe, однак після їх анонса немає впевненості, до якої лінійки буде відноситися новий GPU, повідомляє doredtv.com.

Однак інсайдери запевняють, що він буде виготовлений за 10-нм техпроцесом, а ключовою особливістю майбутньої новинки називають багатопроцесорну структуру. За наявною інформацією, на підкладці новинки розмістяться чотири кристала площею 150 міліметрів квадратних кожен, в комбінації з надшвидкою відеопам'ятю HBM2E.


Прототип відеокарти Intel Xe DG1

За даними джерела, спочатку графіка Arctic Sound розроблялася для потокової передачі відео високої роздільної здатності, яка була затребувана на етапі проектування кілька років тому. Тепер же попит на дані послуги знизився, і проєкт перепрофілювали під відеокарти загального призначення.

Дата презентації 

Очікується, що дебют продуктивних графічних прискорювачів нового покоління відбудеться в 2021 році, передбачувана вартість новинок не повідомляється.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Intel
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