Intel представила найшвидший у світі ігровий процесор

Після численних витоків Intel представила десяте покоління десктопних процесорів Comet Lake-S. Вони використовують до 10 обчислювальних ядер і здатні працювати на частоті до 5,3 ГГц. Але побудовані новинки як і раніше із застосуванням старого 14-нм техпроцесу.

Коли нові процесори з'являться у продажу наразі невідомо, однак Engadget розповіла про характеристики та представників нової лінійки.

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Топовий процесор Intel

Флагманом нової лінійки став Core i9-10900K з 10 ядрами, 20 потоками, частотою до 5,3 ГГц в режимі Thermal Velocity Boost і TDP 125 Вт. Як запевняє Intel, він на 10% могутніший від свого попередника Core i9-9900K (8 ядер, 16 потік, максимальна частота 5 ГГц) у грі PUBG і на 63% швидший ніж трирічний Core i7-7700K.



Показники нових процесорів у порівнянні

Компанія запевняє, що на сьогодні це найшвидший процесор для ігор у світі. Звичайно ж, він поставлятиметься з розблокованим множником.

Інші процесори лінійки

Крім флагманського Core i9-10900 розблокований множник отримали ще дві моделі: восьмиядерний Core-i7 10700K і шестиядерний Core i5-10600K. Всі нові чіпи десятого покоління підтримують пам'ять до DDR4-2933, 2,5-гігабітний Ethernet, мають вбудований Wi-Fi 6 і оснащуються інтегрованою графікою Intel UHD Graphics 630 (крім серії F).

Intel також анонсувала перероблену утиліту Extreme Tuning Utility, яка надає більше контролю над напругою і частотою процесорів. Наприклад, з її допомогою можна відключити гіперпоточність на окремих ядрах, що дозволяє істотно зменшити нагрів при розгоні.

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