"Інтертелеком" може втратити ліцензію 4G: чому це може статися і чого чекати

Національна комісія з регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) заявила, що національний оператор мобільного зв'язку "Інтертелеком" не перерахував гроші за ліцензію 4G. Тепер НКРЗІ погрожує анулювати її в рамках рішення від 17 березня 2020 року.

На офіційному порталі НКРЗІ зазначається, що "Інтертелеком" вніс до Державного бюджету України лише 1 мільйон гривень, а це становиться всього 0,5% від загальної вартості ліцензії, яка коштує 194,6 мільйонів гривень.

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Як розвивалися події

У лютому уряд прийняв рішення щодо перерозподілу радіочастотного спектру 800-900 МГц між чотирма українськими операторами:

Київстар;

Vodafone Ukraine;

lifecell;

Інтертелеком.

Однак саме в "Інтертелекому" запуск 4G-інтернету виявився під питанням через відсутність грошей.

У березні "Інтертелеком" попросив у регулятора продовжити відтермінування оплати до 1 липня 2020 року. На засіданні, яке проходило 17 березня НКРЗІ прийняла рішення надати оператору відтермінування до 1 квітня.

Ці гроші оператор повинен був внести до 10 березня 2020 року. Після цього терміну він направив в НКРЗІ офіційний лист, в якому зазначалося, що "Інтертелеком" зобов'язується сплатити гроші за 4G ліцензію в повному обсязі до 1 квітня 2020 року.

Що буде тепер

Оператор повинен до 5 квітня 2020 року відключити 9-15 канали в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях. Відключення буде проводитися в рамках узгодженого в січні з іншими операторами плану щодо рефармінгу частот в діапазоні 700-900 МГц.

Крім цього НКРЗІ очікує від оператора, що протягом десяти днів "Інтертелеком" надасть план заходів, якщо він все таки вирішить припинити надавати послуги зв'язку.

Разом з тим у Мінцифрі повідомили, що "Інтертелеком" уже звернувся до суду щодо оскарження рішень НКРЗІ про скасування ліцензій.

Що буде з мережами 4G інших операторів

Ліцензії Київстару, Vodafone-Україна та lifecell дійсні, і побудова мереж відбуватиметься за планом, якщо "Інтертелеком" дотримається законодавства і попередньо взятих на себе зобов'язань. Відповідно до спільного плану дій і графіка вивільнення частот, до 5 квітня у чотирьох західних областях "Інтертелеком" повинен звільнити канали, які накладаються на 900 діапазон і не дозволяють використовувати стандарт E-GSM в Україні.

Чого очікувати абонентам "Інтертелеком"

Мінцифри на основі проведеного раніше опитування надасть НКРЗІ перелік об’єктів соціальної інфраструктури, що отримують телекомунікаційні послуги від "Інтертелекому". Таким чином відомства шукатимуть можливості для підключення до інших операторів.

Громадяни – абоненти "Інтертелекому" – можуть у разі проблем з наданням послуг звернутись на:

Гарячу лінію НКРЗІ (044) 202-00-81 щосереди від 11:00 до 13:00

(044) 202-00-81 щосереди від 11:00 до 13:00 Урядову гарячу лінію 1545 цілодобово

1545 цілодобово Громадську приймальню НКРЗІ (044) 202-00-68.

(044) 202-00-68. Електронні звернення можна надсилати на адресу [email protected]

Скільки заплатили за 4G інші оператори

Трійці українських операторів ліцензія коштувала чимало:

Київстар заплатив 261,6 мільйонів гривень

Vodafone-Україна – 229,6 мільйонів гривень

lifecell – 121,2 мільйонів гривень

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