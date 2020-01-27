Інженери навчать смартфони "пітніти" для охолодження

Зі зростанням обчислювальної потужності смартфонів все більш актуальною стає проблема перегріву процесора й інших елементів. Шанхайські вчені запропонували нову концепцію охолодження сучасних гаджетів. Підхід до вирішення проблеми вони вирішили запозичити у природи, змусивши цифрову техніку "пітніти".

Не секрет, що піт допомагає ссавцям регулювати температуру тіла у жаркому середовищі й при фізичних навантаженнях. Керуючись цим принципом, вчені придумали спеціальне покриття з сорбенту, який виділяє водяну пару для відводу тепла від пристроїв, повідомляє Digitaltrends.

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Як працюватиме технологія

За словами автора проєкту Ченьсі Вана, незвичайний матеріал вбирає в себе вологу з атмосфери, поки пристрій працює без відчутних навантажень на "залізо". При підвищенні температури комплектуючих волога випаровується, покращуючи відведення тепла від них.

Результати експерименту показали, що дане покриття відводить тепло від елементів, що нагріваються помітно ефективніше у порівнянні з існуючими методами охолодження. Експерт повідомив, що мідні пластини, які застосовуються в смартфонах хоч і справляються зі своїм завданням, але вимагають великої площі.



Нова технологія навчить смартфон "пітніти" для охолодження заліза

Вчений також додав, що на відміну від запропонованого варіанту охолодження існуючі технології примусової конвекції з використанням вентилятора споживають велику кількість енергії і займають багато місця в конструкції - можна встановити такий кулер в ПК, але не в смарт-годинник.

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