24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Інженери навчать смартфони "пітніти" для охолодження

121 Читать новость на русском
У майбутньому смартфони "пітнітимуть" щоб охолоджуватись / information-age

Зі зростанням обчислювальної потужності смартфонів все більш актуальною стає проблема перегріву процесора й інших елементів. Шанхайські вчені запропонували нову концепцію охолодження сучасних гаджетів. Підхід до вирішення проблеми вони вирішили запозичити у природи, змусивши цифрову техніку "пітніти".

Не секрет, що піт допомагає ссавцям регулювати температуру тіла у жаркому середовищі й при фізичних навантаженнях. Керуючись цим принципом, вчені придумали спеціальне покриття з сорбенту, який виділяє водяну пару для відводу тепла від пристроїв, повідомляє Digitaltrends.

Цікаво: 5 моделей смартфонів, які варто купити зі знижкою в січні 2020

Як працюватиме технологія

За словами автора проєкту Ченьсі Вана, незвичайний матеріал вбирає в себе вологу з атмосфери, поки пристрій працює без відчутних навантажень на "залізо". При підвищенні температури комплектуючих волога випаровується, покращуючи відведення тепла від них.

Результати експерименту показали, що дане покриття відводить тепло від елементів, що нагріваються помітно ефективніше у порівнянні з існуючими методами охолодження. Експерт повідомив, що мідні пластини, які застосовуються в смартфонах хоч і справляються зі своїм завданням, але вимагають великої площі.


Нова технологія навчить смартфон "пітніти" для охолодження заліза

Вчений також додав, що на відміну від запропонованого варіанту охолодження існуючі технології примусової конвекції з використанням вентилятора споживають велику кількість енергії і займають багато місця в конструкції - можна встановити такий кулер в ПК, але не в смарт-годинник.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як вшановують пам'ять Кобі Браянта у США: емоційні відео
сьогодні
2119
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 січня 22:01 Друга Земля? Чому нам потрібно повернутися до вивчення Венери
Назар Токар 1936
26 січня 13:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 6531
25 січня 22:07 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 5283
25 січня 18:00 5 моделей смартфонів, які варто купити зі знижкою в січні 2020
Ірина Полицька 19949
24 січня 09:45 Легендарному Macintosh – 36 років: історія створення прабатька MacBook
Анастасія Можаровська 463
Новини
Більше новин
Залиште відгук