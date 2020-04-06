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iPad Pro 2020 отримав незвичайну функцію захисту від прослуховування

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Нові iPad захищені від прослуховування / Unsplash

Нова функція працюватиме за аналогією з ноутбуками від Apple, однак для її роботи знадобиться окремий аксесуар – чохол.

Нові MacBook отримали спеціальну функцію для тих, хто піклується про приватність. Коли кришка ноутбука закрита, відбувається апаратне відключення мікрофона. Таким чином, навіть якщо комп'ютер буде "заражений" програмою-шпигуном, зловмисники не зможуть прослуховувати власника.

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Тепер подібну можливість додали і в iPad Pro 2020 року. Мікрофон пристрою буде автоматично вимикатися щоразу, коли екран накривається чохлом. За словами Apple, так запис звуку стане недоступним для будь-якого ПЗ, навіть з правами адміністратора.

Які чохли підтримуються

Функція спрацьовує зі Smart Folio, Smart Keyboard Folio, а також новим Magic Keyboard, що виходить в травні. Підтримуються і кейси сторонніх виробників з сертифікацією "Made for iPad".

Вперше функція апаратного відключення мікрофона з'явилися в 2018 році в MacBook, оснащених чипом безпеки Apple T2. Ці заходи були прийняті компанією після навали на комп'ютери Apple вірусу FruitFly. Він дозволяв зловмисникам перехоплювати управління мишею, клавіатурою і веб-камерою Mac.

  • Apple презентувала нове покоління планшета iPad Pro та недорого ноутбука MacBook Air всередині березня. Планшет отримав подвійний модуль камери з LiDAR-сенсором (це датчик, який вміє вимірювати відстань до об'єкта) і працює на чипі A12Z Bionic. Ґаджет оснащений п'ятьма мікрофонами і працює на базі операційної системи iPadOS.

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Автор: Михайло Года
Теги: Apple Новини Техно Техно iPad Ґаджети
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