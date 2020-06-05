Цієї осені ми сподіваємось таки побачити нову лінійку iPhone 12. Хоча через коронавірус вихід новинок під питанням. Тим часом, експерти вже припускають, як може виглядати новий iPhone у 2021 році.

Зокрема, як стверджують витоки, iPhone 13 нарешті позбудеться вирізу вгорі екрану, а також без порту Lightning. макет смартфона Apple 2021 року оприлюднили на японському ресурсі MacOtakara.

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Портал опублікував цікаві фотографії та відеоролик, що демонструють надрукований на 3D-принтері макет iPhone 13.

Що відомо

Макет розробили на основі даних китайського гіганта онлайн-торгівлі Alibaba. Пристрій має отримати діагональ 5,5 дюймів. Рамки навколо екрану у моделі дуже тонкі. Ще одне важлива відмінність – відсутність вирізу під датчики.

Витоки кажуть, що Apple тестує технологію камер, вбудованих під екран.

Макет iPhone 13 (2021): відео

Основна камера отримає аж 5 модулів, розташованих хрестоподібно. На нижній грані видно порт USB Type-C замість фірмового Lightning.

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Як відомо, MacOtakara має великий список з витоків, пов'язаних з продукцією Apple. Наприклад, ескізи iPhone SE 2 були опубліковані за кілька місяців до його анонсу навесні 2020 року.