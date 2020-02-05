Випромінювання iPhone 11 Pro вдвічі перевищує норму, – тестування

Експерти провели дослідження та протестували рівень випромінювання смартфона iPhone 11 Pro. І результат викликав занепокоєння — випромінювання нового флагмана від Apple вдвічі перевищує норму.

Як передає BGR, рівень радіочастотного випромінювання iPhone 11 Pro в понад два рази перевищує межу Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).

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Як проводили дослідження

Тестування проводили у незалежній лабораторії радіочастотного опромінення RF Exposure Lab з Сан Маркоса (Каліфорнія). Під час тестування iPhone 11 Pro розмістили приблизно в 5 мм від манекена.

Відтак, незалежна лабораторія заявила, що у випадку з iPhone 11 Pro цей показник становить 3,8 Вт/кг. При цьому FCC сертифікує лише ті пристрої, випромінювання яких не перевищує 1,6 Вт/кг.

Результати тестування iPhone 11 Pro насторожують

При цьому експерти кажуть, що вплив радіації може бути ще більш вираженим, якщо телефон зберігати в кишені.

"Користувачі мобільних телефонів повинні бути стурбовані впливом радіочастотного випромінювання. Тестування показує, що iPhone 11 Pro потенційно може більш ніж удвічі перевищувати безпечні показники FCC", – кажуть в лабораторії.

Це дослідження привернуло увагу FCC, тож вони ще раз провели повторне тестування. Ця служба теж встановила що в деяких випадках iPhone 11 Pro демонстрував перевищення встановленого порогу. Щоправда там наголосили, що у звичайних сценаріях використання смартфон не несе небезпеки для здоров'я.

Що кажуть в Apple

У компанії також відреагували на дослідження. Там провели ретельну перевірку, яка показала, що їх пристрої "відповідають всім рекомендаціям і обмеженням щодо впливу електромагнітного випромінювання".

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