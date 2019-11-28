iPhone 12 отримають гнучкі дисплеї: що про це відомо

Лінйка iPhone 11 включає в себе дві моделі із OLED-дисплеями та одне "бюджетне" рішення із рідкокристалічним дисплеєм. Однак. за даними інсайдерів незабаром "яблучна" корпорація може й взагалі відмовитися від класичних матриць.

Згідно з новим витоком, вже в наступному році Apple переведе свої смартфони на гнучкі і значно тонші OLED-панелі.

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Що відомо про дисплеї нових iPhone

За даними корейських ЗМІ, в 2020 році Apple представить три нові моделі iPhone, найкомпактніший з яких отримає діагональ дисплея 5,4, а також 6,1 і 6,7 дюйма. При цьому тип OLED-панелей всередині лінійки буде відрізнятися.

Найбільші і найкомпактніші iPhone отримають гнучкі дисплеї Samsung, виконані за технологією Y-OCTA, яка передбачає інтеграцію сенсорного шару безпосередньо в екран. Такий підхід дозволяє знизити товщину пристрою і заощадити місце для акумулятора більшої ємності.



Ймовірний дизайн iPhone 12

Молодша модель з 6,1-дюймовим дисплеєм також отримає OLED-матрицю, але це буде традиційне рішення з додатковим сенсорним шаром – зараз їх виробництвом для Apple займаються Samsung і LG.

iPhone із підтримкою 5G

Очікується, що всі версії iPhone в наступному році почнуть оснащуватися 5G-модемами виробництва Qualcomm. За даними джерел мережі, незважаючи на покупку бізнесу Intel, власна розробка модулів займе у компанії занадто багато часу.

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Майбутнім новинкам приписують модеми Snapdragon X55, при цьому Apple, імовірно, доопрацює систему антен, збільшивши їх кількість для кращого прийому сигналу мобільної мережі.

Інші деталі про смартфони

Докладні специфікації і ціна майбутніх моделей iPhone не оголошені.

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