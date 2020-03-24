iPhone 12 Pro Max отримає найкращу камеру в лінійці: деталі

Відомий галузевий аналітик, який спеціалізується на продукції Apple, Мін-Чі Куо опублікував новий звіт про одну з ключових функцій iPhone 12 Pro Max. За даними аналітика, старша версія нової лінійки отримає значний апдейт модуля камери.

Яких змін зазанає камера

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Мін-Чі Куо заявив, що 6,7-дюймовий смартфон обладнають технологією пятиосьової стабілізації зображення зі зрушенням матриці, передає GSMArena.

Нова опція замінить існуюче рішення, прив'язане до головного датчика, і дасть змогу робити знімки без змазування на будь-який об'єктив основного модуля.



Ймовірний рендер iPhone 12 Pro Max

Інсайдер також приписує новинці сенсор з лінійним розміром 1/1,9" і оптику з сімома лінзами.

Раніше стало відомо, що iPhone 12 Pro і 12 Pro Max будуть оснащуватися новими 3D-камерами для поліпшення портретної зйомки і вдосконалення AR-ефектів.

Інші характеристики

Очікується, що компанія обладнає всі Pro-версії 12 серії iPhone OLED-екранами ProMotion з частотою оновлення 120 Гц, процесорами Apple A14 Bionic з підтримкою 5G і 6 ГБ оперативної пам'яті.

Дата презентації та ціна

Дата анонсу і ціна новинок виробником поки не оголошені.

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