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Якими будуть iPhone 2021: прогнози аналітиків

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Якими будуть iPhone 2021 / Unsplash

Галузевий аналітик Мін-Чі Куо, який спеціалізується на продукції Apple, поділився новою інформацією щодо майбутніх iPhone. За його словами, наступний смартфон лінійки SE в 2021 році отримає новий дизайн та сканер відбитків пальців під дисплеєм.

Що відомо про iPhone 2021

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У дослідженні, яке представила компанія TF International Securities, аналітик повідомив про появу в 2021 році нової моделі iPhone з LCD-дисплеєм і сканером відбитків пальців, інтегрованим в кнопку живлення, розташовану на бічній грані смартфона, повідомляє MacRumors.

Минулого місяця Куо вже повідомляв, що в нових "бюджетників" буде відсутній Face ID. Така комбінація дасть змогу Apple створити майже безрамкову модель з невеликим вирізом для фронталки.

Аналітик також заявив про появу смартфона з робочою назвою iPhone SE 2 Plus, який отримає дисплей діагоналлю 5,5 або 6,1 дюйма. Пристрій доповнить лінійку дорожчих моделей 2021 року оснащених як Touch ID, інтегрованим під дисплей, так і Face ID.

Інші деталі

Докладні специфікації і ціну новинок інсайдер не повідомляє.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Apple Смартфони iPhone
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