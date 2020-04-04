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iPhone SE (2020): Apple випадково розсекретила назву нового бюджетного смартфона

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iPhone SE (2020) буде схожим на iPhone 8 / uipservice.com

На американському сайті Apple Store випадково з'явилася інформація про майбутню новинку. Це нове покоління бюджетного смартфона iPhone SE. Але назви цієї новинки ми досі не знаємо.

Інсайдери називали два варіанти назви iPhone SE 2 або iPhone 9. Але жодна з них виявилась неправдивою.

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Деталі

На сайті Apple Store з'явилось продажу захисне скло Belkin InvisiGlass Ultra. І таким чином розсекретило назву бюджетного смартфона компанії. Він отримує назву iPhone SE (2020).

Що ще відомо

Як свідчить витік, скло підходить до iPhone 7 чи iPhone 8. Як відомо, оригінальний SE менший за ці дві моделі, тож очевидно що мова йде про нову модель.

Згідно з витоками, оновлений iPhone SE матиме зовнішній вигляд, як у моделей 2016-2017 років. iPhone SE 2020 отримає 4,7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. Він отримає три варіанти забарвлення: чорний, білий і червоний.

Новий бюджетник матиме назву iPhone SE (2020) / Скріншот

Працювати пристрій буде на базі A13 Bionic.

Ціна

Передбачувана вартість новинки складе від 399 доларів (близько 9 800 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно iPhone 9 Apple iPhone Смартфони
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