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iPhone SE 2020: Apple офіційно представила свій новий бюджетний смартфон

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iPhone SE 2020: характеристики і ціна / Скріншот

Корпорація Apple офіційно представила нове покоління свого бюджетного смартфона. Попри чутки про iPhone 9, новый смартфон зберіг свою стару назву – iPhone SE (2020).

Довгоочікуваний смартфон Apple мала представити 31 березня. Однак, через спалах коронавірусу подію довелось скасувати. Новинка вже доступна на офіційному сайті компанії.

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Характеристики iPhone SE 2020

Як повідомляли інсайдери, новий SE зовні дуже схожий на iPhone 8. Однак, він отримав сучасний процесор – A13 Bionic, який встановлений у смартфонах лінійки iPhone 11.

iPhone SE (2020) – стара добра класика / Скріншот

Діагональ дисплея складає 4,7 дюйма. Тут виробник зберіг товсті рамки і класичну кнопку "Додому" з сенсором відбитка пальця Touch ID.

Основна камера тут одинарна з роздільною здатністю 12 Мп, як у iPhone 11. Камера може знімати в режимі "портрет". З ефектом боке можна робити і селфі-фото. До речі, тут є можливість розмивати фон вже після фотографування.

iPhone SE 2020 записує відео в режимі 4K / Скріншот

Також камера підтримує режим портретного освітлення: на вибір у користувача 6 ефектів студійної якості.

Основна камера iPhone SE також підтримує функцію Smart HDR, яка вперше з'явилася в iPhone Xs. Функція розпізнає обличчя користувача та інтелектуально відтворює його для отримання природніших контурів та тонів шкіри.

Основна камера iPhone SE 2020 має один модуль / Скріншот

Новий iPhone SE може знімати відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

Він підтримує бездротову зарядку. Цікаво, що тут є підтримка двох SIM-карт: фізичної та eSIM (така картка вже доступна і в Україні).

Ціна

Новинку можна буде придбати у чорному, білому і червоному кольорах. У США передзамовлення стартує 17 квітня.

iPhone SE 2020 із 64 ГБ вбудованого сховища можна буде купити за 399 доларів (10 800 гривень за нинішнім курсом). Про ціну в Україні ми повідомимо додатково. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони
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