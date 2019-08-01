iPhone вибухнув у руках в користувача: відео

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iPhone вибухнув у руках в користувача
iPhone вибухнув у руках в користувача / usmobile.com.ua

Користувач iPhone вирішив самостійно "відремонтувати" свій смартфон, однак ні до чого доброго це не привело – iPhone буквально вибухнув у його руках.

Як пише cultofmac, власник iPhone помітив, що батарея у його пристрої роздулася. Однак. У сервісний центр він не звернувся, а вирішив самостійно його розібрати.

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Девайс вибухнув просто під час процесу розбирання. Цей момент зафіксувала камера спостереження в приміщенні. За словами хлопця, батарея його iPhone вже була замінена, а роздулася вона під час зарядки.

Як бачимо на відео, пристрій не лише вибухнув, але й загорівся. Тож такий "ремонт" може бути доволі небезпечним.

iPhone вибухнув у руках в користувача: відео

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Теги: iPhone Новини Техно Техно Смартфони
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