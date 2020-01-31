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iPhone випробували в незвичних умовах: деталі

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iPhone випробували в незвичних умовах / Unsplash

Протестувати надійність смартфона можна різними способами, в тому числі й найекстримальнішими. Очільник компанії SpinLaunch випробував власний iPhone, розкрутивши його за допомогою спеціального обладнання для створення штучних навантажень.

Що відомо про компанію SpinLaunch

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SpinLaunch має намір організувати доставку супутників та інших вантажів на орбіту, запускаючи їх з Землі без використання ракетних двигунів – за допомогою гігантських строп.

Як повідомляють журналісти 9to5mac, команда обертала на високих швидкостях сонячні панелі, лінзи телескопів, акумулятори, GPS-модулі – вони вціліли з мінімальними або нульовими ушкодженнями.

В одному з тестів SpinLaunch прикріпили до центрифуги iPhone і змусили його обертатися з величезною швидкістю – в п'ять разів швидше за швидкість звуку,
– йдеться в матеріалі журналістів.

Що було з iPhone після екстримального тесту

Після тесту, в ході якого смартфон випробував навантаження в 10 000 разів сильніше за силу тяжіння на поверхні Землі, засновник компанії Джонатан Яні успішно використовував смартфон для зв'язку з колегою в додатку FaceTime.

Це, за словами представників компанії, свідчить про здатність електронних компонентів витримувати екстремальні навантаження під час прискорення, хоча деякі з пристроїв зажадають невеликих модифікацій.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Apple Техно Смартфони iPhone
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