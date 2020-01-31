iPhone випробували в незвичних умовах: деталі
Протестувати надійність смартфона можна різними способами, в тому числі й найекстримальнішими. Очільник компанії SpinLaunch випробував власний iPhone, розкрутивши його за допомогою спеціального обладнання для створення штучних навантажень.
Що відомо про компанію SpinLaunch
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SpinLaunch має намір організувати доставку супутників та інших вантажів на орбіту, запускаючи їх з Землі без використання ракетних двигунів – за допомогою гігантських строп.
Як повідомляють журналісти 9to5mac, команда обертала на високих швидкостях сонячні панелі, лінзи телескопів, акумулятори, GPS-модулі – вони вціліли з мінімальними або нульовими ушкодженнями.
В одному з тестів SpinLaunch прикріпили до центрифуги iPhone і змусили його обертатися з величезною швидкістю – в п'ять разів швидше за швидкість звуку,
– йдеться в матеріалі журналістів.
Що було з iPhone після екстримального тесту
Після тесту, в ході якого смартфон випробував навантаження в 10 000 разів сильніше за силу тяжіння на поверхні Землі, засновник компанії Джонатан Яні успішно використовував смартфон для зв'язку з колегою в додатку FaceTime.
Це, за словами представників компанії, свідчить про здатність електронних компонентів витримувати екстремальні навантаження під час прискорення, хоча деякі з пристроїв зажадають невеликих модифікацій.
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