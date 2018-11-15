iPhone X загорівся під час оновлення до iOS 12.1
Нова версія операційної системи iOS вже отримала чимало скарг. Та "глюки" на смартфоні, схоже, були квіточками. Як стверджує користувач із США, його iPhone X загорівся під час оновлення.
Про це він написав у Twitter.
За словами користувача з ніком Rocky Mohamadali, його iPhone X просто почав горіти в процесі оновлення до iOS 12.1.
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При цьому інші користувачі припускають, що смартфон у цей момент був на зарядці – це й могло стати причиною займання.
Цікаво, що у компанії Apple вже відреагували на ситуацію, запропонувавши відправити їм пошкоджений апарат для діагностики.
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