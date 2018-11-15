iPhone X загорівся під час оновлення до iOS 12.1

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iPhone X загорівся під час оновлення прошивки
iPhone X загорівся під час оновлення прошивки / Фото з соцмереж

Нова версія операційної системи iOS вже отримала чимало скарг. Та "глюки" на смартфоні, схоже, були квіточками. Як стверджує користувач із США, його iPhone X загорівся під час оновлення.

Про це він написав у Twitter.

За словами користувача з ніком Rocky Mohamadali, його iPhone X просто почав горіти в процесі оновлення до iOS 12.1.

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При цьому інші користувачі припускають, що смартфон у цей момент був на зарядці – це й могло стати причиною займання.

Цікаво, що у компанії Apple вже відреагували на ситуацію, запропонувавши відправити їм пошкоджений апарат для діагностики.

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Теги: Техно Смартфони iPhone iOS
Джерело: Техно
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