iPhone X загорівся під час оновлення до iOS 12.1

Нова версія операційної системи iOS вже отримала чимало скарг. Та "глюки" на смартфоні, схоже, були квіточками. Як стверджує користувач із США, його iPhone X загорівся під час оновлення.

Про це він написав у Twitter.

За словами користувача з ніком Rocky Mohamadali, його iPhone X просто почав горіти в процесі оновлення до iOS 12.1.

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При цьому інші користувачі припускають, що смартфон у цей момент був на зарядці – це й могло стати причиною займання.

Цікаво, що у компанії Apple вже відреагували на ситуацію, запропонувавши відправити їм пошкоджений апарат для діагностики.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan — Rocky Mohamadali (@rocky_mohamad) 14 листопада 2018 р.

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