iPhone Xs Max вибухнув у кишені користувача

У США місцевий мешканець повідомив, що новий флагманський смартфон від Apple – iPhone Xs Max – вибухнув просто у нього в кишені.

Про це пише видання iDropNews.

За словами потерпілого, неприємність трапилась 12 грудня. Він засунув смартфон до кишені та пішов обідати. Спочатку він відчув дивний запах, що виходив від смартфона. А потім відчув сильний жар в кишені. А далі вже було видно, як із iPhone виходить зелено-жовтий дим.

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"Мені довелося спочатку вийти з приміщення, оскільки там були жінки, а тільки потім зняти штани", – розповів потерпілий.

Потерпілий хоче судитись із Apple

Коли смартфон почав горіти, то на допомогу постраждалому прийшов керівник, який загасив вогонь за допомогою вогнегасника.

Усе зняла камера відоеоспостереження. Тож чоловік відправив залишки телефону, а також запис інциденту у сервіс Apple. Однак, там не змогли допомогти, тож він звернувся на гарячу лінію. Йому надіслали лист з вимогами прикріпити фото телефону і всіх нанесених ушкоджень.

В компанії запропонували надіслати новий смартфон

Співробітник Apple ознайомився з фото одягу і телефону, після чого запропонував видати новий смартфон. Та обурений чоловік зараз готує позов до суду.

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