iPhone впаде в ціні: коли чекати здешевшання

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Iphone впадуть в ціні: коли чекати здешевшання
Iphone впадуть в ціні: коли чекати здешевшання / Apple-iphone.ru

Apple готує зниження цін на iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 і iPhone 8 Plus у травні. Зниження ціни у такий період є нетиповим для Apple, але дозволить компанії підняти продажі до запуску нових моделей iPhone.

Згідно з даними інсайдерів з ланцюжка поставок Apple, в травні компанія повністю припинить виробництво iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Про це повідомило видання Expreview з посиланням на перевірені джерела з ланцюжка поставок Apple.

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Разом з цим Apple знизить ціни на iPhone 7/7 Plus і iPhone 8/8 Plus з метою збереження або збільшення продажів смартфонів в традиційно слабкий літній період.

Коли подешевшають iPhone 7/7+ та iPhone 8/8+ в Україні
Коли подешевшають iPhone 7/7+ та iPhone 8/8+ в Україні

Інсайдери не інформують, чи планує Apple зниження цін на смартфони по всьому світу або локально у певному регіоні. У зв'язку з цим на поточний момент до кінця не зрозуміло, чи варто очікувати відчутних знижок на iPhone українцям. Проте, падінню ціни – таки бути.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Apple
Джерело: 24 Канал
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