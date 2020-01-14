Історичне рішення: суд в Китаї захистив копірайтом статтю написану штучним інтелектом

Суд у Шенчжень вирішив, що мова журналіста на базі штучного інтелекту повинна бути захищена авторським правом, оскільки вона достатньо виразна й зрозуміла.

Це дуже вагомий знак визнання нейромереж у ролі креативної сили майбутнього, зазначає Venture Beat.

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Про який алгоритм йде мова

Історія алгоритму Dreamwriter від китайської Tencent почалася п'ять років тому. Обробляючи цифри звітів та біржові зведення, він публікував нотатки про бізнес і компанії. У 2018 році сайт компанії Shanghai Yingxun Technology Company передрукував один з таких звітів, супроводивши його відміткою про те, що контент "автоматично написаний роботом Tencent Dreamwriter".

Tencent звернулася до суду, і суддя вирішив, що вирази та інтонації статті "досить оригінальні" і відповідають вимогам закону для того, щоб розглядати її як письмову працю і, відповідно, захистити копірайтом. Врешті порушник отримав скромний штраф у розмірі 217 доларів.

Штучний інтелект та журналістика

Журналістам ШІ допомагає по всьому світу, а деякі вважають, що заголовки робот вже придумує краще ніж людина. Зараз ШІ-помічникам довіряють в основному сухі новинні нотатки – створення "обгортки" для звітів спортивних матчів або прибутку компанії в черговому кварталі.

Але так буде не завжди, і рішення китайського судді показує, що креативність – принаймні з точки зору юридичних критеріїв – не буде ексклюзивом автора з плоті й крові.

В даному випадку копірайт був привласнений не алгоритму, а його творцеві – Tencent, і так, мабуть, буде відбуватися все частіше в майбутньому.

У США, втім, в законі про захист авторських прав явно прописано, що мова йде про людей-творців. Однак в минулому році Відомство з патентів і товарних знаків США (USPTO) запустило опитування з метою зрозуміти, чи відповідають ці слова реаліям сьогодення.

Відомство цікавить, яка частка участі людини в роботі на базі ШІ дозволяє вважати його автором контенту, а також хто повинен нести відповідальність, якщо алгоритм зайнявся плагіатом.

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