Історичного виходу у космос не буде: ідея польоту жіночого екіпажу провалилась

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Астронавтка Енн Маклейн
Астронавтка Енн Маклейн

NASA скасувало абсолютно жіночий вихід у відкритий космос. Це мав бути перший в історії жіночий політ, однак в Агентстві не знайшли необхідного скафандра. Відтак, замість астронавтки Енн Маклейн у космос вийде Нік Хейг.

Як повідомили у NASA, після виходу Макклейн у космос, вона зрозуміла, що їй краще підходить нагрудна частина скафандра середнього розміру. Та до 29 березня, коли мав бути цей історичний вихід, встигнуть підготувати лише одну таку секцію. Її планують віддати іншій астронавтці Крістіні Кох.

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Відтак, замість Маклейн у космос полетить Нік Хейг, який 22 березня завершив вихід у космос з борту МКС для модернізації її енергетичного обладнання.

Що відомо про історичний політ? У березні вперше в історії на МКС будуть працювати одночасно дві жінки. На орбіту відправлять астронавтку Крістіна Кук. Зараз на Космічній станції вже працює жінка - Енн Макклейн. Обидві ці астронавтки мали вийти у відкритий космос.

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Теги: Новини Техно Техно Космос NASA
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