Jeep представила неймовірно потужний позашляховий електовелосипед

Компанія Jeep відома в першу чергу своїми позашляховиками. Однак новий продукт американського гіганта не має відношення до позашляховиків, та й взагалі до автомобілів.

Новинка називається Jeep e-Bike і є, як можна здогадатися з назви, електричним велосипедом. Оскільки мовиться про Jeep, велосипед також можна назвати позашляховим.

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Особливості Jeep e-Bike

Він оснащений колесами товщиною 4,8 дюйма і в цілому виглядає, звичайно, досить брутально. На сайті Jeep зазначено, що велосипед має електродвигун потужністю 750 Вт, а автономність досягає 64 км. Однак є нюанси.

Фахівці ресурсу Electrek стверджують, що в основі велосипеда лежить двигун Bafang M620, відомий також під ім'ям Bafang Ultra. І потужність цього двигуна набагато вища. Вона досягає 1,6 кВт, а крутний момент – 160 Нм. І це неймовірно багато для велосипеда.

Ймовірно, має місце програмне обмеження потужності. З іншого можна відзначити чотирипоршневі гідравлічні дискові гальма Tektro Dorado.

Ціна новинки

Що стосується ціни, вона поки не оголошена. Зате велосипед можна побачити в дуже милій рекламі, яку можна назвати міні-продовженням культового фільму "День бабака".

Реклама Jeep в якій з'являється e-Bike:

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