Кадри дня: найефектніші знімки на iPhone у нічному режимі

Смартфони Apple цінують саме за якісну роботу камер, зокрема й зйомку в нічному режимі. Аби підкислити цю перевагу, Apple запустила конкурс на найкращу фотографію, зняту в нічному режимі на iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max.

Зараз компанія підбила підсумки конкурсу та представила роботи переможців. Найкращі знімки обирало журі.

Цікаво: Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще

Загалом було обрано шість переможців. Роботи переможців будуть представлені в галереї на apple.com, а також в Instagram компанії і на білбордах.

У 2019 році компанія проводила схожий конкурс, але не запропонувала компенсації переможцям. При цьому у 2020 році Apple заплатить ліцензійний збір за використання фотографій в маркетингових каналах бренду.

Фото, зняті на iPhone в нічному режимі

Камери iPhone 11 Pro

Основний сенсор з роздільною здатністю 12 Мп, (f/1.8) з кутом огляду 77 градусів

Допоміжний сенсор на 12 Мп (f/2.4), ширококутна оптика (120 градусів)

Додатковий сенсор (телеоб’єктив) – 12 Мп (f/2.0)

Роздільна здатність фронтальної камери – 12 Мп (f/2.2)

Камери iPhone 11

Основна 12-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією (діафрагма f/1.8)

Додатковий модуль на 12 Мп з ультраширококутним об'єктивом з кутом огляду 120 градусів.

Роздільна здатність фронталки – 12 Мп.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно