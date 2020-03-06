Кадри дня: найефектніші знімки на iPhone у нічному режимі
Смартфони Apple цінують саме за якісну роботу камер, зокрема й зйомку в нічному режимі. Аби підкислити цю перевагу, Apple запустила конкурс на найкращу фотографію, зняту в нічному режимі на iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max.
Зараз компанія підбила підсумки конкурсу та представила роботи переможців. Найкращі знімки обирало журі.
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Загалом було обрано шість переможців. Роботи переможців будуть представлені в галереї на apple.com, а також в Instagram компанії і на білбордах.
У 2019 році компанія проводила схожий конкурс, але не запропонувала компенсації переможцям. При цьому у 2020 році Apple заплатить ліцензійний збір за використання фотографій в маркетингових каналах бренду.
Фото, зняті на iPhone в нічному режимі
Камери iPhone 11 Pro
- Основний сенсор з роздільною здатністю 12 Мп, (f/1.8) з кутом огляду 77 градусів
- Допоміжний сенсор на 12 Мп (f/2.4), ширококутна оптика (120 градусів)
- Додатковий сенсор (телеоб’єктив) – 12 Мп (f/2.0)
Роздільна здатність фронтальної камери – 12 Мп (f/2.2)
Камери iPhone 11
- Основна 12-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією (діафрагма f/1.8)
- Додатковий модуль на 12 Мп з ультраширококутним об'єктивом з кутом огляду 120 градусів.
Роздільна здатність фронталки – 12 Мп.
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