Каліфорнійський стартап розпочав виробництво довговічних графенових акумуляторів

Компанія Real Graphene зробить звичні літій-іонні акумулятори довговічнішими та дозволить їм заряджатися набагато швидше. Досить додати в них трохи "матеріалу майбутнього" – графена.

Графен часто називають основою для технологій майбутнього. Однак генеральний директор каліфорнійського стартапу Real Graphene Семюел Гун впевнений, що час цього незвичайного матеріалу вже настав. Компанія планує використовувати графен, щоб підвищити ефективність літій-іонних акумуляторів і вже досягла значних успіхів, зазначає Digital Trends.

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Суть розробки Real Graphene

Фахівці компанії вдосконалили традиційні батареї, додавши до них графеновий шар, а також змішавши з графеном літій. Конструкція, краще проводить електрику і менше нагрівається. Це скорочує час повної зарядки стандартного акумулятора до 20 хвилин і продовжує термін його життя до 1500 циклів перезарядки.

Графен залишається дуже дорогим матеріалом, так що його використання підвищить вартість батарей і, відповідно, мобільного телефону приблизно на 30%. Проте, багато хто напевно заплатять більше, щоб отримати пристрій, який швидше заряджається і служить довше.



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Виробництво акумуляторів на базі графену

Нещодавно компанія почала пілотне виробництво графенових акумуляторів. За словами Гуна, деякі виробники вже приступили до їх тестування.

У майбутньому Real Graphene сподівається укласти контракт з будь-яким з виробників мобільних телефонів. Ідеальною для компанії була б угода на поставку обмеженої партії акумуляторів для пристроїв преміум-класу.

Павербанка від Real Graphene

Наразі компанія розпочала продажі Power Real Graphene. Щоправда, він поки не демонструє по-справжньому видатних характеристик.

За словами Гуна розраховувати на значні показники слід у пристроях наступного покоління: G-100 з батареєю на 10 000 мАг, що заряджається за 20 хвилин, і G-100 Max з батареєю на 20 000 мАг і часом зарядки 40 хвилин.

Розпочати виробництво павербанків допоможе краудфандингова компанія, яка почнеться в найближчі тижні. Крім того, Real Graphene працює над створенням невеликих графенових батарей для розумних годинників і акумуляторів для гольф-карів.

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