Камера Galaxy S20 Ultra покривається тріщинами: користувачі публікують фото

Власники нового топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra скаржаться, що скло, яке захищає модуль основної камери на задній панелі, покривається сильними тріщинами.

Про це пише видання SamMobile, як доказ публікує фото обурених користувачів.

Цікаво Google зробить камеру дешевих Android такою ж крутою, як у Google Pixel

Перші скарги почали з'являтися вже через два тижні з початку продажів пристрою. При цьому, причина тріщин незрозуміла.

Що кажуть власники

Користувачі S20 Ultra стверджують, що смартфон не впускали, носили в якісному чохлі і ставилися дуже дбайливо до смартфона.Дехто каже, що складається враження начебто скло "просто розбилося саме по собі".

Камера Galaxy S20 Ultra покривається тріщинами / sammobile.com

Інші користувачі зауважують, що почалося з однієї маленької тріщинки, яка обмежила можливості зуму на певному рівні. Потім тріщинка збільшувалася, ще сильніше знижуючи роботу функції збільшення зображення.

При цьому Samsung подібні проблеми вважає "косметичними", тож вони не покриваються стандартною гарантією на смартфон.

Ситуацію загострює ще й COVID-19, багато власників смартфонів не змогли полагодити свій телефон, тому що сервісні центри закриті на карантин.

Що відомо про Galaxy S20 Ultra

Головною фішкою цього смартфона виробник називає саме камеру. Основний модуль камери – 108 Мп, Другий модуль – це телеоб'єктив з роздільною здатністю 48 Мп з 10-кратний оптичним і 100-кратним цифровим зумом. також тут є 12-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив для групових або пейзажних знімків і ToF-сенсор для визначення відстані до об'єкта. Останній модуль призначений для зйомки портретів та AR-додатків з доповненою реальністю.

Власники Galaxy S20 Ultra поки не можуть його полагодити / sammobile.com

На передній панелі розміщена 40-мегапіксельна фронтальна камера. Вона здатна робити детальні портрети, а й знімати відео з роздільною здатністю 4K при 60 кадрах за секунду. До речі, основна камера може записувати ролики в режимі 8K.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно