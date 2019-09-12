Камера нового iPhone може спровокувати фобію

Нещодавно компанія Apple представила свої нові моделі iPhone, старші версії отримали потрійну основну камеру, розміщену нетиповим чином. Саме таке розміщення може викликати тривогу у людей, що страждають на трипофобію.

Що таке трипофобія? Це страх перед кластерними отворами, тобто скупченнями отворів. Люди, що страждають на цю фобію, бояться скупчення невеликих отворів в об'єктах, як насіння лотоса або бульбашки в тісті, бджолині соти тощо.



Напад фобії може провокувати нервове тремтіння, шкірний свербіж, нудоту і загальне відчуття дискомфорту. Хоча трипофобія не визнана Американською психіатричною асоціацією і в статистичному посібнику з психічних розладів її немає, тисячі людей стверджують, що вони страждають на цю фобію.

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Як пише CNN, багато користувачів скаржаться, що саме такі неприємні відчуття викликають у них камери нового iPhone. Йдеться не про кількість камер, а саме проїхнє розміщення, що нагадує соти.

Особливості камери. Окрім нетипового розташування, камера вирізняється хорошими характеристиками. Роздільна здатність кожного з модулів становить 12 Мп. Основна, ширококутна та третя додаткова. що забезпечує дворазовий зум.

Головною особливістю нової камери стала комбінована зйомка. Алгоритм захоплення фотографій в нових смартфонах Apple полягає в отриманні відразу дев'яти знімків (по три з кожного модуля) в момент натискання на віртуальний "спусковий затвор" з їх подальшим комбінуванням для отримання найкращої якості фото.

Ще одна перевага — покращена зйомка умовах недостатнього освітлення. Ще одна цікава функція - Smart Frame, що дає змогу кадрувати знімки без втрати якості. Також з'явилась функція зміни фону в Live-режимі під час зйомки. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп.

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