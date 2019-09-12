Камера нового iPhone може спровокувати фобію

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Камера нового iPhone можуть спровокувати фобію
Камера нового iPhone можуть спровокувати фобію

Нещодавно компанія Apple представила свої нові моделі iPhone, старші версії отримали потрійну основну камеру, розміщену нетиповим чином. Саме таке розміщення може викликати тривогу у людей, що страждають на трипофобію.

Що таке трипофобія? Це страх перед кластерними отворами, тобто скупченнями отворів. Люди, що страждають на цю фобію, бояться скупчення невеликих отворів в об'єктах, як насіння лотоса або бульбашки в тісті, бджолині соти тощо.

Напад фобії може провокувати нервове тремтіння, шкірний свербіж, нудоту і загальне відчуття дискомфорту. Хоча трипофобія не визнана Американською психіатричною асоціацією і в статистичному посібнику з психічних розладів її немає, тисячі людей стверджують, що вони страждають на цю фобію.

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Як пише CNN, багато користувачів скаржаться, що саме такі неприємні відчуття викликають у них камери нового iPhone. Йдеться не про кількість камер, а саме проїхнє розміщення, що нагадує соти. 

Особливості камери. Окрім нетипового розташування, камера вирізняється хорошими характеристиками. Роздільна здатність кожного з модулів становить 12 Мп. Основна, ширококутна та третя додаткова. що забезпечує дворазовий зум.

Головною особливістю нової камери стала комбінована зйомка. Алгоритм захоплення фотографій в нових смартфонах Apple полягає в отриманні відразу дев'яти знімків (по три з кожного модуля) в момент натискання на віртуальний "спусковий затвор" з їх подальшим комбінуванням для отримання найкращої якості фото.

Ще одна перевага — покращена зйомка умовах недостатнього освітлення. Ще одна цікава функція - Smart Frame, що дає змогу кадрувати знімки без втрати якості. Також з'явилась функція зміни фону в Live-режимі під час зйомки. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Техно Смартфони iPhone 11 Apple iPhone Новини Техно
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