Канадський суд відпустив під заставу фінансового директора Huawei

Верховний суд Британської Колумбії ухвалив відпустити під заставу затриману у Канаді фінансового директора компанії Huawei Мен Ваньчжоу.

Про це повідомило видання Global News.

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Сума застави становить десять мільйонів канадських доларів (близько 7,5 мільйона доларів США), з яких сім мільйонів (трохи більше п'яти мільйонів доларів США) повинні бути надані готівкою. Топ-менеджерка також повинна носити електронний браслет і здати паспорти.

Зазначається, що Мен Ваньчжоу звільнили під заставу, оскільки вона "бореться з можливою екстрадицією до США".

Жінка залишиться у Ванкувері, де у неї є два будинки. Їй заборонено залишати будинок з 11 вечора до шостої ранку. Її адвокат запропонував сусідові, колишнім колегам Мен Ваньчжоу і ріелтору її чоловіка виступити у ролі поручителів.

Видання Star Vancouver повідомило, що Мен Ваньчжоу повинна сплатити витрати на електронний браслет і спостереження, а також зобов'язується з'явитися перед судом шостого лютого.

Суддя постановив, що Мен Ваньчжоу належить відпустити, якщо США не відправлять повністю оформлений запит на екстрадицію протягом законних 60 днів, які закінчуються восьмого січня.

Нагадаємо, що дочка засновника Huawei Жень Чженфея і заступник голови правління компанії Мен Ваньчжоу була затримана у Ванкувері першого грудня. У США її підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

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