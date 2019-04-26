Капсула SpaceX Crew Dragon після аварії могла згоріти вщент, – ЗМІ

Компанія SpaceX та Національне аерокосмічне агентство NASA проводять розслідування причин аварії Crew Dragon. Відзначимо, ця капсула призначалася для транспортування астронавтів на МКС.

Нагадаємо, під час тестування пілотованого космічного корабля SpaceX Crew Dragon сталася "аномалія", внаслідок якої пролунав вибух. Інцидент трапився 20 квітня, і, на щастя, все обійшлося без людських жертв і травм.

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Після цього інциденту над зоною випробувань на мисі Канаверал (штат Флорида), були помічені клуби оранжевого диму, і в Twitter з'явилося відео з вибухом, який супроводжувався полум'ям. Через деякий час це відео видалили.



Клуби диму після аварії Crew Dragon

Як повідомляє CNET, інформація про цю подію вкрай мізерна. Не виключено, що після вибуху капсула Crew Dragon була зруйнована. Однак NASA наполягає на тому, що розслідування інциденту з космічним апаратом займе час і закликає до терпіння.

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