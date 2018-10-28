Картину, що намалював штучний інтелект, продали за майже півмільйона доларів

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Портрет Едмонда Беламі намалювала машина
Портрет Едмонда Беламі намалювала машина / engadget.com

Портрет Едмонда Беламі, картину, яку намалював штучний інтелект, нещодавно продали на аукціоні Christie's Prints and Multiples в Нью-Йорку. Новий власник віддав на неї 432 тисяч доларів.

Про це повідомляє Engadget.

Як розповіли представники аукціону Christie's, це перший проданий художній твір, який написав штучний інтелект, для продажу на великому аукціоні. При цьому, спочатку планували, що за цю картину можуть виручити від 7 до 10 тисяч доларів.

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Картину "Портрет Едмонда Бідами" намалював алгоритм Generative Adversarial Networks (GAN), створений паризьким колективом мистецтв Obvious. Штучний інтелект орієнтувався на портрети, написані між XIV і XX століттями. Після зібраної інформації мережа почала імітувати особливості. Які характерні для таких портретів.

"Портрет Едмонда Беламі" став одним з 11 в серії портретів неіснуючих людей, створених штучним інтелектом.

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Теги: Новини США Техно Штучний інтелект Мистецтво
Джерело: Техно
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