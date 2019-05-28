КБ "Південне" оголосило про розробку нової української ракети-носія "Маяк"

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КБ "Південне"
КБ "Південне" / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор українського конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов заявив про створення космічної ракети-носія "Маяк-3.9S", яка замінить ракету "Зеніт".

Олександр Дегтярьов розповів про нову ракету на міжнародній конференції "Космічні технології: сучасне та майбутнє".

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Зазначається, що нова ракета-носій "Маяк-3.9S" суттєво перевершуватиме ракету "Зеніт" за технічними характеристиками. 

Дегтярьов зауважив, що при виробництві ракети "Зеніт" використовувалося 70 відсотків комплектуючих російського виробництва, серед яких і двигун першого ступеню РД-171М і система управління. Очільник КБ "Південне" наголосив, що на зміну цим комплектуючим буде запущений процес створення аналогічної продукції українського виробництва.

Дивіться відео прес-конференції VII Міжнародної конференції "Космічні технології: сучасне та майбутнє":
 

Що відомо про ракети-носії сімейства "Маяк"?Ці ракети призначені для виведення космічних апаратів на низькі і середні навколоземні орбіти, включаючи сонячно-синхронні. У ракеті використовуватимуть екологічно чисту паливну пару "рідкий кисень – гас". Сімейство ракет-носіїв "Маяк" створюють на базі ракет типу "Зеніт" і "Циклон", що існують.

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Теги: Новини України Техно Космос
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