Компанія Apple отримала незвичайний патент, яки передбачає сканування вен в руках. Це дає змогу контролювати жести власника девайсу. Як каже джерело, таку технологію можна використати у розумному годиннику Apple Watch або смарт-окулярах.

Щоправда, у цій патентній заявці Apple вказує на обмеження існуючих методів контролю, передає cultofmac.com.

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Деталі

У патенті сказано, що хоч керування голосом і дотиком є ефективними методами для керування девайсами, та інколи можуть бути ситуації, що користувач не зможе застосувати жоден із методів. Саме тут у нагоді стане нова технологія.

Новий патент Apple / cultofmac.com

Як працює технологія

Це система для фотографування рук користувача, вона може визначити місцезнаходження вен. Як пояснив інженер Apple Майкл Бреннан, пристрій зможе визначати рухи руки користувача (наприклад, рухи пальців), і один або кілька жестів чи розміщення пальців.

Це дало б змогу користувачеві контролювати, наприклад, розумний годинник, не торкаючись гаджета.

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Ця технологія також була б корисною в гіпотетичних розумних окулярах. У цього пристрою не буде сенсорного екрану, тож його можна контролювати за допомогою жестів рук.

Також керування жестами може бути корисно під час роботи з Mac або iPad. Користувач може почати або зупинити відтворення музики, наприклад, швидким рухом руки перед фронтальною камерою.