Кіберполіція підбирає користувачам дуже надійні паролі: як це працює

Корисну функцію запустила Кіберполіція країни – на офіційному сайті з’явився сервіс, що генерує надійний пароль, який значно ускладнить роботу хакерам (якщо вони спробують атакувати ваш профіль).

Отож користувачеві потрібно обрати кількість символів (найменша кількість 8) та натиснути "згенерувати". І система самостійно підбере вам надійний пароль. Він складатиметься із цифр, а також великих та маленьких літер.

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Чому це важливо. Враховуючи кількість зазіхань на приватні дані користувачів, у Кіберполіції рекомендують не створювати надто прості паролі. Адже, до прикладу, на злам пароля "123456" хакери витрачають всього одну секунду, на "283649Аа" – два місяці, а на "283649Аа+#-" – дев’ять років.

Система сама підбере надійний пароль

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