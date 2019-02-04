Кіберполіція підбирає користувачам дуже надійні паролі: як це працює

601 Читать новость на русском
Як підібрати надійний пароль
Як підібрати надійний пароль

Корисну функцію запустила Кіберполіція країни – на офіційному сайті з’явився сервіс, що генерує надійний пароль, який значно ускладнить роботу хакерам (якщо вони спробують атакувати ваш профіль).

Отож користувачеві потрібно обрати кількість символів (найменша кількість 8) та натиснути "згенерувати". І система самостійно підбере вам надійний пароль. Він складатиметься із цифр, а також великих та маленьких літер.

Читайте також:  Найбільша колекція зламаних даних з’явилась в мережі

Чому це важливо. Враховуючи кількість зазіхань на приватні дані користувачів, у Кіберполіції рекомендують не створювати надто прості паролі. Адже, до прикладу, на злам пароля "123456" хакери витрачають всього одну секунду, на "283649Аа" – два місяці, а на "283649Аа+#-" – дев’ять років.

Кіберполіція підбирає користувачам дуже надійні паролі

Система сама підбере надійний пароль 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Кібербезпека хакери
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2159
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
3 лютого 18:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 654
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2 лютого 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
3535
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
4964
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1152
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1938
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук