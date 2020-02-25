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Кіберполіція закрила мережу онлайн-кінотеатрів

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Закрили мережу онлайн-кінотеатрів / cyberpolice.gov.ua

Працівники кіберполіції закрили кілька онлайн-кінотеатрів, які створив та адміністрував 31-річний мешканець Чернігівщини. Як становили правоохоронці, сума збитку становить 4 мільйони гривень.

Через свої сайти чоловік розповсюджував аудіовізуальні твори, чим порушував авторські права правовласників.

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Основою прибутку для чоловіка була реклама, яку він розміщував на онлайн-ресурсах. Таким чином він заробив понад пів мільйона гривень. При цьому завдана сума збитку для правовласників – близько 4 мільйонів гривень.

Кіберполіція закрила мережу онлайн-кінотеатрів

Чоловікові загрожує 2 роки тюрми

Що загрожує організаторові

Наразі поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски та документи фігуранта. Усе вилучене майно передали на експертизу.

Відкрили кримінальне провадження (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу. Організатору загрожує до двох років ув’язнення.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Чернігова Поліція Кібербезпека Новини Техно Техно Інтернет
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