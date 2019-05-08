Кит повернув власникові iPhone, що впав у море: миле відео

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Кит повернув власникові iPhone, що впав у море
Кит повернув власникові iPhone, що впав у море / ukrainian.voanews.com

Веселий випадок трапився у Норвегії. Користувач iPhone втопив у морі свій смартфон. І тут на допомогу прийшов білуга. Про це свідчить відповідне відео.

Після того, як смартфон занурився на глибину, власник iPhone вже хотів йти геть. Раптом побачив, як до нього підпливає білуга із смартфоном у зубах.

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Підпливши по ближче, кит передав ґаджет просто у руки власникові.

У коментарях під відео користувачі у захваті від розуму та спритності кита.

Кит повернув власникові iPhone: відео

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Теги: Смартфони Техно Новини Техно iPhone
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